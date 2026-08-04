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Venezuela participó en el Diálogo Interactivo de la CELAC por una América Latina unida

4.Ago.2026 / 10:23 am / Haga un comentario

Foto: Con el Mazo Dando

El canciller de la República, Félix Plasencia, informó que este lunes 03 de agosto, participó en el Diálogo Interactivo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocado por la Presidencia pro tempore de Uruguay, con las candidatas y los candidatos de América Latina y el Caribe para proyectar el papel de la región ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En publicación en sus cuentas de las redes sociales, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, señaló que la participación de Venezuela fue instruida por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Destacamos que este proceso representa una oportunidad histórica para proyectar el papel de la región en las Naciones Unidas, sobre la base del respeto al derecho internacional», afirmó.

Resaltó que «al tiempo que reafirmamos que una América Latina y el Caribe más unida no solo fortalecerá a nuestra región, sino al sistema multilateral en su conjunto y el papel de las Naciones Unidas”.

Con el Mazo Dando

 

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