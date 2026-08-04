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Jefa de Estado inspecciona avances del Plan Venezuela Renace en Carabobo

4.Ago.2026 / 04:41 pm / Haga un comentario

Desde el municipio Juan José Mora en el estado Carabobo, en el sector Los Bloques, Colinas de Mara en Morón, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita para supervisar el despliegue del Plan Venezuela Renace en la entidad.

Durante la inspección realizada en la parroquia Morón, los habitantes del sector realizaron una explicación a la presidenta Delcy Rodríguez de cómo ha sido la organización comunal para efectuar la recuperación de las viviendas de unas 236 familias.

En estas labores de refracción de las viviendas se evidencia la participación conjunta de la comunidad con el Gobierno nacional, con la finalidad de dar una respuesta eficaz y con celeridad a las familias que fueron afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

En el recorrido, la presidenta Rodríguez, en compañía de la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, compartió con la comunidad y escuchó las diferentes propuestas para la recuperación del sector residencial.

VTV.

 

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