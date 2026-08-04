Trujillo fortalece alianzas con inversionistas de Türkiye para el desarrollo regional

Con el propósito de estrechar alianzas comerciales y abrir nuevas oportunidades económicas, autoridades de la Gobernación del estado Trujillo sostuvieron una mesa de trabajo bilateral con una delegación de inversionistas de la República de Türkiye, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Durante el encuentro, las autoridades regionales e inversionistas evaluaron diversos proyectos para industrializar la materia prima de la región, como café, verduras y caña de azúcar, con el fin de potenciar el crecimiento económico, generar empleo y riquezas en el territorio trujillano.

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, destacó el alcance de esta iniciativa: “Trujillo hoy representa la solución en cantidad y calidad para el mundo. Somos una alternativa de inversión y de altísimo rendimiento. Hay un acercamiento muy importante de inversión de este grupo empresarial que viene con la disposición de trabajar desde el campo y desde la minería para desarrollar y generar empleo en el estado Trujillo”.

Por su parte, los representantes del sector empresarial señalaron que Venezuela constituye un punto estratégico de interés productivo y que el estado Trujillo cuenta con un enorme potencial en el sector agrícola como en el de producción industrial.

Las autoridades reiteraron que esta jornada representa una hoja de ruta clave para lograr inversiones concretas. El encuentro busca unir la experiencia de los productores locales con el apoyo financiero de los inversionistas turcos, bajo el acompañamiento del Gobierno nacional.