Embajador Carlos Feo presenta Cartas Credenciales ante la República de Seychelles

El embajador designado de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Feo Acevedo, presentó sus Cartas Credenciales ante el presidente de la República de Seychelles, Patrick Herminie, durante un encuentro oficial celebrado en la sede de la Casa de Estado en la capital del país africano.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y la Diáspora de Seychelles, Barry Faure, lo que reafirma el compromiso mutuo de consolidar la histórica amistad entre ambas naciones, cuyos nexos diplomáticos se establecieron formalmente el 15 de abril de 1991.

Durante la audiencia formal, el diplomático venezolano transmitió el saludo fraterno del Gobierno y el pueblo venezolano, donde destacó las similitudes culturales, históricas y ambientales que unen a ambos países, así como la convergencia en sus prioridades de desarrollo.

Ambas partes abordaron temas de interés compartido y exploraron nuevas oportunidades de intercambio en áreas estratégicas como educación, medicina, cultura y deportes, orientadas a promover el acercamiento directo entre ambos pueblos.

Asimismo, coincidieron en la pronta firma de un acuerdo de exoneración de visados para pasaportes oficiales durante el presente año, mecanismo que facilitará la movilidad institucional y el dinamismo de las relaciones diplomáticas. En el ámbito multilateral, el embajador Feo Acevedo y el mandatario seychelense destacaron la relevancia de mantener la coordinación estratégica en el seno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El representante venezolano reafirmó el respaldo firme de su nación a las iniciativas que defienden las causas y prioridades de los países en desarrollo, entre ellas el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM) impulsado por Seychelles en favor de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

Por su parte, el presidente Herminie expresó sus palabras de solidaridad con el pueblo venezolano tras los sismos registrados el pasado 24 de junio, gesto que fue profundamente agradecido en nombre del pueblo venezolano y de la presidenta Delcy Rodríguez.

VTV