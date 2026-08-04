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TSJ extiende Jornada especial de asesoría y trámites legales en Caracas

4.Ago.2026 / 04:11 pm / Haga un comentario

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció la extensión de su Jornada Especial de Atención al Público en General hasta el próximo 7 de agosto, la cual se lleva a cabo a través de la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Durante la jornada, los usuarios podrán obtener asesoría gratuita en materia civil y realizar trámites jurídicos asociados a declaración de únicos y universales herederos, divorcios de mutuo acuerdo, títulos supletorios y justificativos de testigos.

Durante la jornada, participarán de forma conjunta la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) y el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cmdnna).

De acuerdo con la publicación efectuada en las plataformas digitales del TSJ, el operativo se lleva a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede principal del TSJ ubicada al final de la avenida Baralt en el municipio Libertador de Caracas.

VTV.

 

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