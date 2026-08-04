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Inameh mantiene el monitoreo constante ante el comportamiento del fenómeno «El Niño»

4.Ago.2026 / 08:21 pm / Haga un comentario

Foto: Referencial

Este martes, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), general Reydi Zambrano, informó que el actual fenómeno El Niño registra un comportamiento diferente al reportado en los períodos 2023 y 2024; según las proyecciones de los modelos estadísticos y dinámicos.

Durante la entrevista Cafe en la Mañana, el General de Brigada, indicó que la institución mantiene un monitoreo constante sobre el desarrollo del fenómeno para evaluar la duración, el impacto en las distintas regiones y la posible aparición de períodos de sequía específicos.

Cabe destacar, que el Fenómeno El Niño provocará alteraciones directas en los patrones climáticos del país, como el incremnto generalizado de las temperaturas y la disminución de las lluvias; afectaciones de los recursos hidricos; reducción en la capacidad de generación hidroeléctrica del sistema y un aumento de la probabilidad y propagación de incendios forestales.

El Inameh continuará evaluando el comportamiento de los indicadores atmosféricos para informar oportunamente sobre las medidas de seguimiento requeridas.

Prensa Mpprijp

 

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