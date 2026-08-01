Servidores públicos demostraron que en la peor circunstancia están con el pueblo

“Yo no tengo palabras sino de reconocimiento y agradecimiento a cada ministerio, a cada gobernación (…) agradecerles por lo que ha sido el trabajo sin descanso desde aquel 24 de junio” expresó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el acto de condecoración de los 43 servidores públicos por su labor tras el evento sísmico.

En este sentido, afirmó que “Es meritorio que ustedes lleven en su pecho la medalla héroes y heroína de Venezuela porque es lo que son y han demostrado que la peor de las circunstancias que nos han puesto la vida allí han dado ustedes poniéndole la cara a nuestro pueblo llevando los alimentos dotándolos campamentos, atendiendo a los campamentos a nuestro pueblo más afectados” enfatizó la jefa de Estado.

Asimismo, la presidenta expresó que a los pocos minutos del evento sísmico se activó todo el sistema de emergencia nacional, el cual, junto al Sistema de Protección Civil y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), han estado en trabajo continuo y sin descanso.

“Ustedes van en la madrugada al estado La Guaira por ejemplo y allí están nuestros funcionarios con uniforme o sin uniforme, pero la honra de ser un funcionario público al servicio del pueblo está allí, esa ética y moral de amor por nuestro pueblo está allí, sin descanso”.

A su vez, recordó una rueda de prensa internacional donde tuvieron que enfrentar mentiras y ataques de todo tipo; sin embargo, al momento en que apagaron las cámaras: “nosotros seguíamos acá, seguimos acá y seguiremos acá junto a nuestro pueblo. Nosotros no nos vamos “.

La mandataria nacional destacó que la policía, junto a la FANB, se activó inmediatamente para atender la emergencia en la fase de rescate y recuperación de personas con vida, para luego poder pasar a “esta etapa de recuperación, de reconstrucción allí han estado todos sin descanso”.

“Por eso yo he dicho aquí hay pueblo, aquí gobierno y aquí hay un estado en Venezuela y reivindico el mapa de Venezuela nuestra Venezuela toda” exaltó la presidenta.

VTV