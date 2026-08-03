Pueblo del estado Bolívar se unió a la gran Marcha por Jesús: Venezuela Tierra de Gracia

En una gran jornada de fe, fraternidad y devoción, este fin de semana el pueblo del estado Bolívar se unió en oración por Venezuela. El enlace estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV Bolívar), Yulisbeth García, junto con los alcaldes y alcaldesas, legisladores, concejales, movimientos sociales, pastores y autoridades políticas, congregó una vez más a las familias para clamar por la paz y prosperidad de Venezuela, reafirmando el apoyo espiritual y el respaldo a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Cuando un país ora, Dios escucha”, aseguró García, quien pidió a Dios por las víctimas de los dos terremotos y por el renacimiento de Venezuela. El encuentro contó con una participación multitudinaria, donde en un solo corazón predicaron la palabra de Dios y entonaron cantos de glorificación.

Durante la jornada se exaltó la cita bíblica del Salmo 33:12: «Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como su herencia», reafirmando el compromiso ético, humano y espiritual con cada familia.

En este ambiente de comunión, el enlace estadal del PSUV Bolívar subrayó el respaldo absoluto al liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacando que la fe y el trabajo articulado son los motores fundamentales para consolidar la paz y el progreso en la nación.

Con las manos alzadas y el compromiso renovado, la primera cita con Dios concluyó en victoria espiritual, con la convicción de que la oración constante seguirá guiando el destino próspero del estado Bolívar y el renacimiento de Venezuela.

Marcha para Jesús: Venezuela Tierra de Gracia

Luego de la oración por Venezuela, el enlace estadal del PSUV Bolívar, Yulisbeth García, en compañía del alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, se unieron a la gran Marcha para Jesús: Venezuela Tierra de Gracia.

La avenida Manuel Piar de San Félix se llenó de fe, donde cientos de hombres y mujeres elevaron su oración a Dios mientras caminaban hasta la Plaza Bicentenario del histórico Cerro El Gallo, lugar donde finalizó la marcha y se elevó un altar de oraciones.

El evangelista dominicano Ariel Marmolejos, fue el encargado de predicar la palabra de Dios y clamar por Venezuela y por las familias que fueron víctimas de los terremotos.

Por su parte, la también dominicana, Chanel Novas, deleitó a los presentes con su hermosa voz con la que adoró y alabó al Padre Eterno, creando una atmósfera de amor, unión y esperanza para el pueblo del estado Bolívar.

El enlace estadal del PSUV Bolívar, Yulisbeth García, resaltó la importancia de unirse en la fe, en la oración y mantener a Dios al frente; ante cualquier adversidad. “Hoy más que nunca nuestra amada Patria nos necesita y juntos saldremos adelante, de la mano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.

Prensa PSUV Bolívar