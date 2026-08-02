Profesionales de la salud atienden a la comunidad de Las Flores en Apure

En una muestra de compromiso con el bienestar de las comunidades, se desplegó una jornada de atención integral en la comunidad Las Flores del municipio Biruaca, estado Apure, como parte del Plan Amor en Acción.

El abordaje territorial fue llevado a cabo por parte del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), quienes permitieron llevar asistencia social y médica de primera necesidad directamente a los habitantes del sector, en un trabajo conjunto en favor del fortalecimiento del sistema preventivo y comunitario.

Durante la actividad, los equipos de salud brindaron valoraciones especializadas en áreas prioritarias como medicina general, oftalmología, inmunización y tamizaje nutricional.

Con esta iniciativa, las instituciones reafirman su compromiso de garantizar el acceso equitativo a la salud y mejorar la calidad de vida de las familias de Apure.