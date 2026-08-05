Condecoran a 876 monaguenses por labores de rescate y ayuda humanitaria en La Guaira

​• El gobernador Ernesto Luna encabezó el reconocimiento a los funcionarios, militares y voluntarios que atendieron la contingencia en el centro del país.

​

APC PSUV Monagas.- En el marco de los 117 años de la creación constitucional del estado Monagas, las autoridades regionales entregaron la «Orden Estado Monagas» en su Segunda Clase y la «Orden al Mérito al Servicio Ciudadano» en su Única Clase a 876 monaguenses que prestaron apoyo tras los sismos del pasado 24 de junio en La Guaira.

​»Ustedes dieron un paso al frente desde la voluntad, disposición y trabajo. Vaya a cada uno de nuestros funcionarios y voluntarios, nuestro profundo reconocimiento por su heroicidad y profesionalismo en primera línea de vanguardia, cumpliendo la premisa fundamental de salvar vidas», dijo el gobernador Ernesto Luna.

El acto, celebrado en la Concha Acústica del Polideportivo de Maturín, galardonó el trabajo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos de seguridad, Protección Civil, Bomberos, personal médico, ingenieros, maquinistas y voluntarios de la Juventud.

​Por su parte, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 52 Monagas, general de división José Gregorio Caldera Vivas, resaltó que la comisión monaguense fue la primera en arribar a suelo guaireño el 25 de junio con asistencia médica, contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y maquinaria para la mitigación de riesgos.

​En la jornada también estuvieron presentes la presidenta del Consejo Legislativo (Clsem), Sandra Montes; el comandante del CZGNB 51, general de división Juan Leonardo Yusti Pérez; el secretario de Gestión Pública, Cosme Arzolay; el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, coronel Eduardo Almérida, junto a demás autoridades civiles del Poder Popular regional.