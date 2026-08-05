Reanudan operaciones de carga aérea internacional en el Aeropuerto de Maiquetía

Tras la interrupción de las operaciones del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía debido al daño estructural por el doble sismo del pasado 24 de junio, fue anunciada la reanudación de operaciones de carga aérea, como parte del plan de restablecimiento progresivo de los servicios aeroportuarios.

La aeronave Boeing 737-300F de la aerolínea Uniworld, correspondiente al vuelo 700/702 procedente de la ciudad de Panamá, marcó el reinicio de las operaciones con el arribo de una carga de 13 mil 935 toneladas, y su posterior retorno al país del istmo con cinco mil 60 toneladas procedentes de Venezuela.

Este primer vuelo de carga forma parte de las acciones impulsadas por el Estado venezolano en las labores de reinicio y fortalecimiento del sistema logístico nacional e internacional de Venezuela para optimizar el flujo de mercancías e insumos bajo altos estándares de seguridad, eficiencia y confiabilidad operativa.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso con el desarrollo económico del país, garantiza la continuidad de los procesos de conectividad comercial y consolida la modernización del sector aeronáutico venezolano.