Plan de Despeje Digno y Seguro es reforzado con nuevo lote de maquinarias

Un importante lote de maquinaria pesada proveniente del estado Zulia, que permitirá avanzar de forma rápida y eficiente con las labores del Plan de Despeje Digno y Seguro, arribó a La Guaira a bordo del buque “El Victorioso”.

La información fue suministrada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez, quien detalló que se trata de una excavadora tipo Yumbo modelo R 9150 y tres camiones tipo roquero modelo triple 7F, cuatro equipos de alto rendimiento que se incorporan de inmediato al terreno.

En la dinámica diaria de las obras, la excavadora cumplirá la función principal de abrir nuevos espacios, demoler estructuras y cargar todo el material removido directamente en los camiones roqueros, los cuales están diseñados específicamente para el transporte continuo de materiales pesados y de gran volumen.

Se estima que estos equipos den un impulso significativo a las labores de despeje, ya que estas máquinas cuentan con la fuerza necesaria para cargar hasta 100 toneladas de peso y pueden rodar hasta cinco kilómetros de distancia, lo que representa una ejecución mucho más ágil, ininterrumpida y segura de todos los trabajos de despeje.