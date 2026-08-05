Plan Vacacional de Cultura Comunitaria se desplegó en parroquias de Ciudad Bolívar

En cumplimiento de las políticas de masificación cultural, la Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Bolívar ejecuta el “Plan Vacacional Cultural Comunitario”, una iniciativa que lleva arte, recreación y deporte a niños, niñas, adolescentes y adultos de diversas parroquias de la capital bolivarense

El “Plan Vacacional de Cultura Comunitaria” impulsado por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, a través de la Secretaría de Cultura, beneficiará a las parroquias Sabanita, Marhuanta, Vista Hermosa, Los Próceres y Catedral, José Antonio Páez y Agua Salada del municipio Angostura del Orinoco.

El objetivo es generar espacios de sana convivencia, esperanza y participación protagónica. Las jornadas están diseñadas para ofrecer a la juventud y a las familias momentos de esparcimiento constructivo a través de presentaciones de teatro de títeres, dinámicas de juegos lúdicos-pedagógicos y competencias deportivas, herramientas claves para fomentar valores, trabajo en equipo y el rescate de las tradiciones.

Este despliegue territorial es posible gracias a la sinergia interinstitucional impulsada por el gobierno regional, contando con el apoyo logístico y técnico de la Dirección de Prevención del Delito (DPD), el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, el Instituto para la Defensa y Educación del Niño, Niña y Adolescente (IDENNA), la Fundación Teatro Angostura y, de manera fundamental, los consejos comunales, quienes actúan como motores principales en la organización y convocatoria de las comunidades.

Este nuevo impulso de llevar la cultura a cada una de las comunidades se venía implementando con la Ruta Cultural Comunitaria, ahora en temporada de vacaciones se le cambió el nombre por Plan Vacacional Cultural Comunitario.

Esta acción se enmarca en las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el compromiso inquebrantable de la gobernadora Yulisbeth García, en plena articulación con el alcalde Sergio Hernández. Juntos, garantizan que la cultura llegue a cada rincón del estado, no solo como un derecho humano, sino como una herramienta de transformación social, en consonancia con las Siete Líneas Estratégicas de Transformación (7T) del Plan de la Patria.

Con el Plan Vacacional Cultural Comunitario, el Gobierno Bolivariano reafirma que la cultura es el alma del pueblo, sembrando alegría, previniendo conductas de riesgo y construyendo futuro desde las bases de la organización popular.

Prensa Gobernación Bolívar