Plan Venezuela Renace avanza en la evaluación de viviendas con participación comunitaria

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó la labor del Plan Venezuela Renace, al cual definió como un esfuerzo que expresa la unión de los venezolanos, al tiempo que destacó la incorporación de las comunidades afectadas a las brigadas de recuperación.

La mandataria enfatizó que la prioridad absoluta es la seguridad del pueblo y la garantía de un retorno seguro a sus hogares. Durante su balance, la jefa de Estado compartió las cifras oficiales tras la ejecución de 47 mil 369 inspecciones a viviendas, infraestructuras, puentes y avenidas para evaluar los daños.

Detalló que el 58 % de las evaluaciones obtuvo calcomanía verde en el semáforo de riesgo, lo que certifica que las estructuras son habitables. Asimismo, precisó que el 23 % resultó clasificado en etiqueta amarilla, franja donde interviene directamente el Plan Venezuela Renace bajo la dirección de la ingeniera Jacqueline Faría, a quien felicitó por su destacada labor. El 19 % restante correspondió a la categoría roja.

Por su parte, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, brindó detalles sobre las viviendas en etiqueta roja y aclaró que esa condición representa un peligro inmediato para el ingreso, pero no implica su demolición automática. Para ello se realiza una segunda inspección que determina el grado exacto de afectación y la decisión final sobre la estructura.

Garcés subrayó que la gran mayoría de los inmuebles afectados estructuralmente cuenta con posibilidades técnicas de reparación. En ese sentido, informó que la Comisión Presidencial trabaja junto a equipos profesionales e internacionales con experiencia en este tipo de situaciones. Como resultado de esta alianza, se elaboró un manual técnico de reparación que ya está a disposición del Plan Venezuela Renace y que se distribuirá en todas las alcaldías. Este documento establece los lineamientos específicos para la reparación de paredes, así como para intervenciones estructurales menores y de mayor envergadura.

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