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Presidenta Delcy Rodríguez lidera mesa de trabajo con el sector económico para potenciar comercio exterior

3.Ago.2026 / 10:11 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa Presidencial

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez lidera este lunes una jornada de trabajo dedicada a la evaluación y fortalecimiento del motor exportador venezolano.

La actividad cuenta con la participación de autoridades del gabinete económico y financiero, quienes revisan el desarrollo de las políticas públicas orientadas a posicionar rubros nacionales en los mercados internacionales y optimizar la capacidad productiva de las regiones.

La agenda abarca las recientes operaciones logísticas hacia destinos en América, Europa y Asia. Entre los hitos comerciales destacan la exportación de 17 contenedores de productos pesqueros y acuícolas desde Nueva Esparta, la comercialización internacional de 37.950 kilogramos de café cultivado en Mérida y el despacho continuo de manufactura de empaques biodegradables producidos en Carabobo.

Prensa Presidencial

 

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