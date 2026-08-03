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Presidenta Delcy Rodríguez lidera mesa de trabajo con el sector económico para potenciar comercio exterior
La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez lidera este lunes una jornada de trabajo dedicada a la evaluación y fortalecimiento del motor exportador venezolano.
La actividad cuenta con la participación de autoridades del gabinete económico y financiero, quienes revisan el desarrollo de las políticas públicas orientadas a posicionar rubros nacionales en los mercados internacionales y optimizar la capacidad productiva de las regiones.
La agenda abarca las recientes operaciones logísticas hacia destinos en América, Europa y Asia. Entre los hitos comerciales destacan la exportación de 17 contenedores de productos pesqueros y acuícolas desde Nueva Esparta, la comercialización internacional de 37.950 kilogramos de café cultivado en Mérida y el despacho continuo de manufactura de empaques biodegradables producidos en Carabobo.
Prensa Presidencial