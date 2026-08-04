Presidenta Delcy Rodríguez inaugura nuevas áreas de atención en Policlínica de la GNB

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró nuevas áreas de atención en la Policlínica de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en su 89.° aniversario que se conmemora este 4 de agosto.

Se pudo conocer, que la jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro del Poder Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López, el mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y el director general del centro asistencial, Ángel Eleazar La Riva Medina.

En este lugar se brinda servicio tanto a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus familiares como a la comunidad en general, en atención médica primaria y en áreas de medicina general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología, traumatología, odontología y otorrinolaringología.

Además, se reciben emergencias y soporte vital para niños y adultos, así como salas de trauma shock y traslados en ambulancias. También cuenta con el servicio de rayos X, ecosonografía, entre otras especialidades.

VTV