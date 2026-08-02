Plan Quirúrgico favorece a niños zulianos con intervenciones de otorrinolaringología

A través del Plan Quirúrgico Nacional fueron favorecidos niños y niñas provenientes de diferentes municipios del estado Zulia con intervenciones quirúrgicas pediátricas de otorrinolaringología (ORL) en el Hospital Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Los pacientes recibieron atención especializada de manera gratuita por parte del personal médico, integrado por cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y equipos multidisciplinarios que acompañaron cada caso antes, durante y después de la cirugía.

Esta iniciativa fortalece la red pública hospitalaria y mantiene la reducción de la deuda quirúrgica mediante la captación, evaluación e intervención oportuna de pacientes pediátricos que requerían solución a sus patologías.

Asimismo, las autoridades nacionales y regionales dan continuidad al impulso de políticas públicas con el objetivo de garantizar una atención médica gratuita, humanizada y de calidad para el pueblo zuliano.

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