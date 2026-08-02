Plan de Lectura Bicentenario llega al campamento transitorio Pedro Fontes

Con el propósito de transformar la lectura en una herramienta de resistencia y formación integral, se llevó a cabo una jornada formativa y comunitaria en el Campamento Transitorio de la U. E. N. Pedro Fontes en la parroquia La Vega de Caracas.

El encuentro reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos como parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario en torno al disfrute de los textos recibidos en sus kits, en favor de promover el hábito lector y el intercambio cultural en el sector.

Durante la actividad, los participantes también formaron parte de un taller de encuadernación que involucró activamente a toda la comunidad del campamento.

Este plan forma parte de las labores de la Vicepresidencia Sectorial de Cultura y Comunicación y la Ruta de la Esperanza en despliegues solidarios con familias afectadas por los sismos.