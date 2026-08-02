Miranda dio inicio al Plan Vacacional Comunitario Reír 2026 con cultura e historia

Durante el lanzamiento del Plan Vacacional Comunitario Reír 2026, en las instalaciones del Parque Deportivo Conopoima, en Los Teques, estado Miranda, se realizaron presentaciones teatrales, salas de cuentacuentos, coloridas puestas en escena y expresiones tradicionales.

En el Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información del Estado Miranda (IABIM) se instaló una muestra representativa de su Sala Infantil, donde los pequeños disfrutaron de talleres didácticos de dibujo con un enfoque en las heroínas y próceres de la Patria.

Asimismo, la jornada contó con presentaciones de agrupaciones locales de danza, en las que las bailarinas interpretaron y personificaron a las mujeres históricas de la gesta independentista. De igual manera, se presentó una obra de teatro que llenó de color y fantasía el espacio con zanqueros, malabares y actos circenses.

El despliegue estuvo liderado por la Secretaría de Cultura de Miranda, que creó un stand de exhibición y espacios formativos con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes un acercamiento lúdico e interactivo con el acervo histórico y las tradiciones de la región.

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