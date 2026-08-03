Gran Misión Vuelta a la Patria facilitó el retorno de 147 migrantes venezolanos desde EEUU

Gracias al esfuerzo impulsado por el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), más de 140 migrantes venezolanos llegaron este lunes 3 de agosto, al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el vuelo 165 procedente de Miami, Estados Unidos.

Este nuevo grupo de connacionales estuvo integrado por 132 hombres y 15 mujeres; quienes regresan a su tierra natal con la convicción de reencontrarse con sus raíces y contribuir con el desarrollo integral de la Nación.

Cabe destacar, que el recibimiento de los venezolanos estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Tras su desembarque, los connacionales pasan por un túnel migratorio donde son entrevistados y se evalúa su caso. Luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano y, finalmente, son trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país.

Prensa Mpprijp