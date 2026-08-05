Noticias

Inicio del año escolar 2026-2027 será para el 14 de septiembre

5.Ago.2026 / 06:52 pm / Haga un comentario

El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, informó la reactivación del año escolar para el próximo 14 de septiembre del 2026 en Venezuela.

Asimismo, mencionó que se encuentran desplegados para la rehabilitación de más de 1.500 planteles educativos con el objetivo de que los niños y niñas puedan reintegrarse en espacios seguros y en óptimas condiciones.

“Para garantizar que este 14 de septiembre empiezan clases, todas las escuelas estén en óptimas condiciones con espacios seguros para nuestros niños y niñas, así que todo este mes de agosto va a ser un trabajo de recuperación, de mantenimiento y también de culminación de obras nuevas que estaban en desarrollo”, destacó Rodríguez.

Con este operativo garantizan que los niños y niñas de la patria cuenten con mejores escuelas y la mejor educación posible.

VTV

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 