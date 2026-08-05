Presidenta Delcy Rodríguez visita emprendimiento «Boca Café» en Miranda

Como parte de un recorrido de visita a emprendedores en el estado Miranda, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el emprendimiento Boca Café, que impulsa la producción nacional hacia mercados internacionales.

Durante la visita, la mandataria nacional compartió con los emprendedores, quienes explicaron el proceso productivo familiar que permite pequeñas exportaciones de café, así como el apoyo a otros emprendedores creadores de equipos asociados al sector cafetero.

Estas acciones forman parte de las acciones que ejecuta el Gobierno nacional para constatar el avance y crecimiento del sector cafetalero, con miras hacia mercados internacionales.

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