Noticias

Presidenta Delcy Rodríguez visita emprendimiento «Boca Café» en Miranda

5.Ago.2026 / 06:55 pm / Haga un comentario

Como parte de un recorrido de visita a emprendedores en el estado Miranda, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el emprendimiento Boca Café, que impulsa la producción nacional hacia mercados internacionales.

Durante la visita, la mandataria nacional compartió con los emprendedores, quienes explicaron el proceso productivo familiar que permite pequeñas exportaciones de café, así como el apoyo a otros emprendedores creadores de equipos asociados al sector cafetero.

Estas acciones forman parte de las acciones que ejecuta el Gobierno nacional para constatar el avance y crecimiento del sector cafetalero, con miras hacia mercados internacionales.

VTV

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 