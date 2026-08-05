Noticias

Diosdado Cabello: Diálogo debe estar basado en el respeto a la Constitución

5.Ago.2026 / 09:02 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa Mpprijp

Durante la edición 578 del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Capitán Diosdado Cabello, dio la bienvenida al nuevo proceso de diálogo. Este proceso está planteado para ejecutarse entre la directiva de la Asamblea Nacional (AN) y la extinta asamblea del año 2015.

Cabello señaló que “todos son bienvenidos siempre en base al respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y recordó que el Gobierno nacional ha acudido constantemente a todos los llamados de diálogo.

“Aquí hay un diálogo permanente a nivel de comunidades, de las calles, los pueblos y las comunas, todos los días», indicó Cabello, y al mismo tiempo dio la bienvenida a los representantes de la Asamblea de 2015, siempre que sus planteamientos estén dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, anunció el apoyo a la delegación que liderará Jorge Rodríguez, quienes presentarán los argumentos de la Revolución Bolivariana, acciones establecidas dentro de los procesos que se llevan a cabo en pro de la paz nacional.

VTV

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 