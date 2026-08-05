Diosdado Cabello: Diálogo debe estar basado en el respeto a la Constitución

Durante la edición 578 del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Capitán Diosdado Cabello, dio la bienvenida al nuevo proceso de diálogo. Este proceso está planteado para ejecutarse entre la directiva de la Asamblea Nacional (AN) y la extinta asamblea del año 2015.

Cabello señaló que “todos son bienvenidos siempre en base al respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y recordó que el Gobierno nacional ha acudido constantemente a todos los llamados de diálogo.

“Aquí hay un diálogo permanente a nivel de comunidades, de las calles, los pueblos y las comunas, todos los días», indicó Cabello, y al mismo tiempo dio la bienvenida a los representantes de la Asamblea de 2015, siempre que sus planteamientos estén dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, anunció el apoyo a la delegación que liderará Jorge Rodríguez, quienes presentarán los argumentos de la Revolución Bolivariana, acciones establecidas dentro de los procesos que se llevan a cabo en pro de la paz nacional.

VTV