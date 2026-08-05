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Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con empresas de ingeniería sísmica Miyamoto International y TFI Solutions

5.Ago.2026 / 07:49 pm / Haga un comentario

Foto: Prensa Presidencial

Estado Miranda, Venezuela. – En un esfuerzo por fortalecer el desarrollo urbano sostenible, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo de alto nivel con representantes de prestigiosas empresas internacionales de ingeniería sísmica y tecnológica, con el objetivo de fortalecer la resiliencia estructural del país y coordinar planes avanzados de reconstrucción urbana.

Es importante destacar, que este encuentro contó con la participación de la firma global Miyamoto International, especialista en ingeniería estructural y gestión de riesgo sísmico, representada por su fundador y director ejecutivo, Dr. Hideki «Kit» Miyamoto. Asimismo, estuvo presente la empresa TFI Solutions, dedicada a soluciones tecnológicas y gestión integral de proyectos, representada por su director ejecutivo, Noah Schochet, y el ingeniero líder Daniel Cavero Rodríguez.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional reafirma una vez más su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la cooperación técnica internacional de vanguardia y la optimización de las capacidades estructurales del Estado para garantizar la seguridad del pueblo venezolano.

Durante la actividad, la Presidenta estuvo acompañada por Francisco Garcés, ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura; Jorge Rodríguez: presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y Viviendas; Anabel Pereira Fernández: Vicepresidenta Sectorial Administrativa, de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas.

Además de Juan José Ramírez: vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro de Obras Públicas; Oliver Blanco, viceministro Primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; y Alejandro Puglia: Presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Prensa Presidencial/ Irmary Díaz

 

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