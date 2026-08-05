Rehabilitan 12 escuelas afectadas por sismos en el municipio Sucre de Miranda

05/08/2026.- En el municipio Sucre del estado Miranda están siendo rehabilitadas 12 escuelas que sufrieron daños con los sismos del pasado 24 de junio, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Durante una inspección en la Unidad Educativa Nacional José Antonio Calcaño, en el sector Caucagüita, explicó también que 28 instituciones educativas de esa entidad fueron habilitadas como campamentos transitorios para recibir a familias damnificadas, y todas tendrán su oportuno acondicionamiento para recibir a los niños y jóvenes en el nuevo periodo escolar, que inicia el 14 de septiembre.

«Ahora en vacaciones nos toca recuperar escuelas, que es lo que normalmente hacemos durante todo el año, pero en el momento de vacaciones, como no están los niños, podemos trabajar con mayor intensidad. Ya la presidenta Delcy Rodríguez nos había aprobado rehabilitar 500 escuelas para todo el país, y ahora le sumó otras 1.000», declaró.

Rodríguez hizo un reconocimiento «a todo el equipo educativo del país por el esfuerzo del año escolar», que aunque «cerró abruptamente» por el duplete sísmico, ya se había adelantado lo correspondiente al calendario escolar y no afectó a los estudiantes.

De igual manera felicitó a los padres, comunidades organizadas y a todos los niveles de gobierno, «porque el trabajo en conjunto» demuestra «cada vez una mejoría en el sistema educativo».

«Es un año que cierra con más escuelas recuperadas, con incremento de la matrícula, con mejoras en el cumplimiento del calendario, así que ya nos preparamos para el nuevo año escolar», dijo.

El ministro estuvo acompañado por el gobernador local, Elio Serrano; el alcalde de Sucre, Diógenes Lara; el Jefe del Plan Antonio José de Sucre, Pedro Infante, y líderes de la comunidad.