Gobierno nacional prepara planes de emergencia ante posible llegada del fenómeno Súper Niño

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con parte de su gabinete Ejecutivo para establecer acciones para que Venezuela pueda afrontar la emergencia climática del Súper Niño, el cual ya ha comenzado a afectar a otros países del mundo donde el incremento de las temperaturas comienza a generar perdidas, incluso humanas.

En este sentido, la jefa de Estado, señaló «hemos estado evaluando acciones para ver como país cómo lo vamos a afrontar (…) Colombia y Brasil ya están tomando acciones y yo por eso ya he pedido planes específicos».

La mandataria nacional informó que uno de los planes es de recuperación termoeléctrica, que de aquí a final de año nosotros tengamos adicionales 4.800 megavatios en generación termoeléctrica, que se suman a los contratos que ya tenemos con empresas como General Electric, para hacer más robusto nuestro Sistema Eléctrico Nacional (SEN)».

Asimismo, solicitó realizar planes para la prevención de incendios, mitigación, seguimiento de los embalses, preservación de las cuencas hídricas».

«Y voy a pedir quizá el plan más importante el plan de ahorro en consumo de energía eléctrica y agua, es un plan para la consciencia, qué puede aportar cada ciudadano, qué puedo hacer desde mi casa u oficina para ahorrar energía eléctrica», manifestó