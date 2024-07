Diosdado Cabello: Nicolás no necesita disfrazarse, Nicolás es pueblo

Prensa PSUV.- Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, primer vicepresidente de esta organización política, destacó que durante las visitas realizadas esta semana por el presidente Nicolás Maduro en las regiones se visualiza como el líder de la Revolución Bolivariana, es parte del pueblo.

«18 ciudades, 18 lugares visitados, contacto directo permanente con la gente… Manifestaciones extraordinarias de amor, de pasión, de fervor, de compromiso, de identificación, porque Nicolás Maduro es pueblo», indicó Cabello que el ciudadano de a pie se ve reflejado en el primer mandatario nacional.

Ese mismo cariño lo expresa el presidente Nicolás Maduro, dijo Cabello, especialmente cuando se traslada a sectores que le permite reencontrarse con quienes lo vieron crecer.

«Me decía lo feliz que estaba, porque en estos días hubo un encuentro en la Valle-Coche…Nicolás es de ahí, ¿quién le va a echar cuento de cómo es la cosa en el barrio?», agregó.

En este sentido, expresó que por su parte la derecha y los apellidos se incomodan al ver la alegría del Gallo Pinto, Nicolás Maduro y del pueblo, quienes con alegría cada día refuerzan la convicción de mantener la Revolución.

«Entonces la derecha se amarga porque Nicolás sale bailando, ah, bueno, pues, porque bueno, ellos no pueden bailar, ellos no pueden saltar, no pueden brincar, no pueden tener contacto con el pueblo, porque el pueblo les da alergia, les da piquiña en el cuerpo. Nosotros somos pueblo, Nicolás es pueblo, y no andamos convocando al pueblo solo cuando hay elecciones. No, no, nosotros andamos con el pueblo siempre, y nuestra obligación siempre será estar junto al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada», concluyó Diosdado Cabello.