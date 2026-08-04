Designado Alejandro López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Cultura

A través de su canal oficial de Telegram, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación del historiador Alejandro López Rodríguez como nuevo Ministro del Poder Popular para la Cultura, un profesional de «gran formación y experiencia que estará al servicio de esta importante tarea».

La jefa de Estado aseguró que la designación se efectúa “con el compromiso de fortalecer nuestra identidad, preservar el legado histórico de Venezuela y promover el inmenso patrimonio cultural que nos une como un solo pueblo”.

Alejandro López Rodríguez estuvo al frente del Centro de Estudios Simón Bolívar (CESB) y fue profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte). Es especialista en Antropología Cultural, Historia Contemporánea y Pueblos Indígenas.

Asimismo, la mandataria agradeció a Raúl Cazal “por su dedicación al frente de este Ministerio, y quien ahora asumirá la presidencia del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg)”.