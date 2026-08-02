Comunidades pesqueras en Guárico reciben 87 motores fuera de borda

Se ejecutó una jornada de financiamiento integral en el municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, a través del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela (FONPESCA), con el objetivo de dinamizar la actividad productiva en los ríos y embalses de la región.

La actividad favoreció a 134 pescadores y pescadoras de ríos y embalses, distribuidos en ocho municipios, mediante la entrega de 87 motores fuera de borda de 40 hp, 15 hp y 7.5 hp (“peke-peke”).

A su vez, la jornada atendió con financiamiento a mujeres procesadoras y trabajadoras de las actividades conexas de la región llanera. Este grupo recibió 25 kits para el fortalecimiento comercial e higiene de sus labores, así como la dotación para dos salas de procesamiento.

El operativo contó con la participación de las féminas del programa nacional “Tejiendo Redes”, quienes destacan como pilares fundamentales en la cadena de valor pesquera. Esta iniciativa consolida la seguridad alimentaria, fortalece el encadenamiento productivo y respalda la labor diaria de las comunidades pesqueras continentales de la entidad.