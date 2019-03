Cabello: ¡La mayor riqueza de Venezuela es nuestra dignidad!

En la primera edición del programa “Nos Vemos en la Radio”, que será transmitido todos los lunes en la noche por la señal de Radio Nacional de Venezuela (RNV), el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó la firmeza del Pueblo venezolano ante los ataques imperiales.

“Asumió el imperialismo por primera vez ponerse al frente del ataque contra un país, dejó los disimulos y se puso directamente al frente del ataque contra nuestro país”, denunció Cabello en referencia al plan golpista que se pretende consumar en Venezuela.

Al respecto, fustigó la sumisión de los gobiernos de derecha de la región a los dictámenes de la Casa Blanca.

“Nosotros tenemos dignidad, el Comandante Chávez no se arrodilló, el presidente Maduro no se arrodilla, el pueblo no se rinde (…) La mayor riqueza que tenemos es nuestra dignidad”, complementó Cabello.

