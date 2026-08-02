Autoridades de transporte evalúan situación actual de los sistemas de movilidad

Se llevó a cabo una reunión entre el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, la viceministra de Transporte Terrestre, Paola Artahona, y los presidentes de los entes con incidencia en materia de vialidad, como parte de las acciones de coordinación para el reimpulso de la gestión, bajo la premisa de la eficiencia y la transparencia.

Durante la reunión celebrada en la sede ministerial, los presidentes de los entes en materia de transporte terrestre presentaron la situación actual de estos sistemas y los planes para incrementar las capacidades y la eficiencia en el servicio.

Estuvieron presentes en el encuentro el director del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), Claudio Farías; el director del Metro de Caracas y Metro Los Teques, Yoel Amaya; el director del Metro de Maracaibo, Dirwings Arrieta; la directora del Metro de Valencia, Yolyemil Rodríguez; y el director de Metrobús Venezuela y SITSSA, Wilian Peña.

A su vez, participaron los representantes de los entes encargados de la financiación y el mantenimiento de las unidades de transporte terrestre en sus diversas modalidades. Entre ellos, se encontraba la presidenta del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Mirla Castellanos, así como los presidentes de Yutong Venezuela, Luis Rodríguez, y de la Corporación Nacional de Logística y Transporte de Carga (Corpologística), Julio Morales.

Los representantes de Fontur, Yutong y Corpologística hicieron una breve explicación de los avances obtenidos a la fecha y resaltaron la importancia de incrementar la capacidad operativa para el logro de la modernización.

Asimismo, en materia de mantenimiento y desarrollo vial nacional, se encontraban los presidentes de la Empresa de Mantenimiento Vial (ENVIAL), Luis Noriega; del Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola, Jonathan Millán; y de la Empresa para la Infraestructura Ferroviaria Latinoamericana, S.A. (Ferrolasa), Jesús Rojas.

Estos voceros resaltaron la importancia de acelerar las labores con el propósito de ofrecer una vialidad segura y de calidad en todo el territorio nacional, como eje fundamental para fortalecer los planes de desarrollo económico.

También participó, en representación de la clase trabajadora, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Anónima Metro de Caracas (Sitrameca), Edison Alvarado.