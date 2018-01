Feliz y próspero año nuevo para todas las familias venezolanas que son el soporte de esta Patria nuestra y buena. Llegó el 2018, con la carga emotiva que trae un año que será de grandes definiciones para la vida nacional.

Habrá elecciones presidenciales y en nuestra Patria, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, esta escogencia trasciende a la presidencia. Cada proceso electoral es una encrucijada donde decidimos si seguimos con el proyecto de Independencia e igualdad social contenido en el Plan de la Patria o si retrogradamos a la subordinación neocolonial su régimen de exclusión social y cultural.

Dediqué los últimos días del año 2107 y los primeros del actual a conversar, escuchar más bien, a mucha gente del pueblo militantes o no. Allí en las calles, hay una gran conciencia y sabiduría que debe ser valorada.

“Que nos hablen claro, que cuando no hay, nos digan no hay y nosotros sabemos resolver, nos arrecha que nos pinten pajaritos preñaos” me decían en Caricuao. En La Vega escuche “Aquí nadie se puede apropiar de Chávez, Chávez nos sintetizaba a todos y ahora todos debemos sintetizar a Chávez”. Un guariqueño me afirmó “Hay que combatir la corrupción, porque la corrupción funcionarial lleva a la corrupción popular y esa es la muerte de la Revolución”.

En Barlovento me demandaban “Pongan gobierno chico, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana con el bachaqueo, hasta muchos efectivos policiales y militares andan en la guachafita”.

En Valles del Tuy me afirmaban “En el 2018 vamos a elegir entre tener derechos y no tenerlos, y nuestros derechos no tienen precio”. Y una maracucha me armó un brollo “Confíen en el pueblo, dejen la coqueteadera con los grandes empresarios. Se reúnen con ustedes y después nos fuñen a nosotros”.

Una gente de Oriente reclamaba “Hay que volver al debate ideológico, allí no nos gana nadie. Eso nos enseñó Chávez, salir del dime y direte politiquero”.

Mucho más escuché y aprendí del pueblo sabio y libre. Y en este punto recuerdo al Comandante Chávez en la presentación del Plan de la Patria “El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico, es insustituible condición para el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”.

Ahora que nuestro compañero Presidente ha llamado a consulta para elaborar el programa de gobierno, el Plan de la Patria periodo 2019-2025, es bueno oír más allá de las asambleas de la vanguardia. Necesario es hacer grupos focales, recoger opiniones de la calle sobre los problemas reales y cómo resolverlos. El pueblo de a pie sabe y reclama ser escuchado.

Recuperar la ética Revolucionaria; ejercicio de la autoridad en todos los aspectos; disciplina en los organismos de seguridad; confianza en el pueblo; apoyo a la producción comunal y social; ofrecer solo lo que se puede cumplir; debate de ideas frente a la confusión que genera la compleja situación económica; solo el pueblo salva al pueblo y Chávez somos todos y no solo un Partido son las principales recomendaciones que recogí de mis conversas de estos días.

Todas esas opiniones se orientan a una preocupación central “Tenemos que ganar las elecciones presidenciales. Los gringos nos la van a poner más dura, pero no somos débiles, sí vamos a poder”. Esa afirmación me recordó la frase de nuestro Padre Simón Bolívar al General Rafael Urdaneta, fechada 18 de septiembre de 1830 “Esperaremos a las elecciones. Llegado este caso, la legitimidad nos cubrirá con su sombra o habrá un nuevo Presidente. Se habrá despejado el horizonte político y sabremos, en fin, si hay Patria o no”.

Nuestro Libertador esa última vez no pudo. Por Bolívar, por Chávez, por nuestra historia, por el porvenir nosotros sí podremos. En 2018 habrá elecciones y tendremos Patria. Dios mediante, pueblo mediante así será.