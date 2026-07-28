Monagas conmemora los 72 años del natalicio del comandante Hugo Chávez

• Diputados de la Asamblea Nacional junto a representantes del PSUV, Gobernación, Alcaldía de Maturín y componentes de la FANB, encabezaron la ofrenda floral junto al poder popular.

APC PSUV Monagas.- Con un acto protocolar y ofrendas florales ante el monumento ubicado en la plaza Hugo Chávez de la avenida Juncal de Maturín, instituciones públicas, cuerpos de seguridad y movimientos sociales conmemoraron este 28 de julio el 72.º aniversario del natalicio del exmandatario venezolano.

​La jornada se llevó a cabo en unidad cívico-militar-policial y contó con la representación de la Gobernación de Monagas, la Alcaldía de Maturín, el Consejo Legislativo, PSUV y la Asamblea Nacional (AN).

​Durante el homenaje, el diputado a la AN y representante del PSUV, Daniel Rodríguez, destacó la significación histórica de la fecha: «Este día es histórico porque nació un patriota cuyo legado nos recuerda que tenemos razones por las cuales luchar y vencer. Hoy podemos decir que la causa sigue vigente y que con Chávez tenemos motivos para defender a la República».

​Por su parte, Miguel Mendoza, jefe de la Oficina del Historiador de la Alcaldía de Maturín, enfatizó la trascendencia del ideario político del líder bolivariano, señalando que «recordar al Comandante Chávez es evocar nuestra esencia como nación y el carácter fundacional del pueblo venezolano.

​El evento concluyó con la reafirmación del compromiso por parte de las bases sociales y los movimientos juveniles de la entidad en la preservación y defensa del legado patriótico en el estado Monagas.