Inspeccionan espacios de instituciones educativas en todo el territorio nacional

Los equipos de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación, efectúan la revisión de las estructuras en los planteles de los estados del país tras los eventos telúricos registrados recientemente, con la finalidad de verificar el estado de los salones de clase, constatar la seguridad de los espacios y determinar la lista de daños en las infraestructuras.

Las cuadrillas de la institución coordinan con los docentes y los voceros de las comunidades el examen de los módulos de las escuelas, con el objetivo de elaborar la lista de requerimientos en cada centro de enseñanza, resguardar la vida de los estudiantes, asegurar la preparación de las sedes antes del inicio del lapso de clases y permitir el desarrollo de las actividades en el período de formación.

El trabajo abarca la verificación de paredes, techos, columnas y pasillos en las sedes de los estados, por lo que los especialistas elaboran los informes sobre las condiciones de la estructura de los inmuebles con el propósito de planificar las labores de reparación que el organismo ejecutará en las áreas que presentan daños luego del doble sismo del pasado 24 de junio.

La entidad mantiene el despliegue de los funcionarios en diversas zonas del país para dar respuesta a los requerimientos de la población de estudiantes y asegurar así el uso de las aulas de estudio, garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de la juventud y consolidar el bienestar de los ciudadanos en la fase de inspección del sistema de educación de Venezuela.

Fuente: VTV