Venezuela felicita al pueblo de Perú por los 205 años de la Proclamación de Independencia

La República Bolivariana de Venezuela extendió sus más fraternas felicitaciones al pueblo de la República del Perú con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de la Proclamación de su Independencia.

Asimismo, la nación venezolana felicitó al pueblo peruano por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien transmitió los mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, Venezuela reafirmó, hoy y siempre, su vocación de amistad con el pueblo peruano y su firme voluntad para fortalecer los lazos de diálogo, cooperación y respeto mutuo en beneficio de ambas naciones.