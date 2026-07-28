Venezuela busca las mejores experiencias en el mundo para atender emergencia sísmica

“Para buscar soluciones estructurales están buscando las mejores experiencias en el mundo para atender la emergencia”, así lo expresó el economista Blagdimir Labrador al referirse a las acciones que ha tomado el Ejecutivo nacional para afrontar los daños generados por el doble sismo, medidas que atienden aspectos como la salud, el derecho a la vida, la atención psicológica, la alimentación y la educación, así como servicios públicos y la construcción de viviendas.

En una entrevista vía Zoom para Venezolana de Televisión (VTV), el especialista Labrador resaltó que desde el Banco CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (conocida originalmente como la Corporación Andina de Fomento); entran los recursos asignados internacionalmente de forma transparente y se asignan para acelerar el proceso de reconstrucción.

“Estos 200 días (de gestión de la presidenta Delcy Rodríguez) no ha sido fácil, pero se está marcando una Venezuela que resplandece, que renace”, afirmó el experto, al agregar que es el momento de reconstruir, pasar de las sanciones, las tragedias y mirar un nuevo horizonte.

Liberación de sanciones

La noticia sobre la eventual liberación de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos resulta interesante, pues permitiría reconstruir el país con recursos propios sin acudir al endeudamiento. Este paso estratégico daría acceso a activos internacionales clave: más de cinco mil millones en Citgo, los derechos especiales de giro, el oro nacional y otros fondos que suman unos 12 mil millones.

Por otro lado, la reciente reunión entre el sector bancario, la bolsa de valores, el Banco Central y las autoridades del ámbito económico buscan reactivar el financiamiento, como motor vital para dinamizar la economía. Asimismo, tras aprobarse la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la industria petrolera —principal fuente de ingresos fiscales y divisas— se mantiene intacta y lista para liderar este proceso.