Atención integral tras evento sísmico en La Guaira registra avances significativos

Autoridades del Gabinete Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, sostuvieron una reunión con la vicepresidenta sectorial, Dra. Isabel Iturria Caamaño, en la que evaluaron las acciones desplegadas en el estado La Guaira luego del doble evento sísmico.

Durante la jornada, el sector salud constató la dotación de insumos médico-quirúrgicos y vacunas. Esta cobertura atiende las exigencias derivadas de la emergencia telúrica del pasado 24 de junio y garantiza el esquema habitual del Plan Ampliado de Inmunizaciones.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología sumó un contingente de 939 profesionales especializados al despliegue de inspecciones estructurales. Asimismo, el uso de tecnología satelital facilita la valoración precisa de los daños en las zonas impactadas.

En el área ambiental, las cuadrillas mantienen la recolección de residuos y escombros bajo estrictos controles que evitan el vertido de desechos al mar. A la par, personal técnico inspeccionó los parques nacionales Galipán y Morrocoy con el fin de proyectar una reapertura segura de sus actividades.

Al cierre de la sesión, las autoridades acordaron la sistematización de propuestas ministeriales. Este consolidado nutrirá el Plan de Acción Específico orientado al pronto retorno a la normalidad en las comunidades afectadas.

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología