Jorge Rodríguez felicitó al pueblo venezolano por la desbordante participación en el simulacro electoral

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda/Mónica Vera.- El jefe del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, felicitó al pueblo venezolano por la extraordinaria participación que engalanó el simulacro electoral de este 19 de noviembre, “una verdadera explosión de amor, de generosidad, de compasión, de vida plena, de venezolanidad”.

Rodríguez resaltó, que en esta jornada se permitió unir y agrupar a todos los sectores del país sin importar sus ideologías políticas: “Hoy no hubo bandera, no hubo ideologías, no hubo partidos políticos”.

Asimismo, indicó que este día marca una nueva página en la historia del país.

“Tenemos que decirle al pueblo de Venezuela gracias y también decirles que hoy se escribe una página maravillosa en la historia política, en la historia electoral, en la historia de Venezuela”.

Finalmente, enfatizó en que esta actividad es un reflejo del amor patrio de los venezolanos, “Este evento se convirtió en una extraordinaria demostración de amor y de patria”.