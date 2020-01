Vladimir Putin llamó a potencias nucleares a velar por la seguridad del mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a los cinco países que son potencias nucleares a velar por la seguridad del mundo, e hizo hincapié en que su país no tiene la necesidad de redactar una nueva Constitución, aunque sí requiere enmiendas.

En la presentación de su mensaje anual, ante la Asamblea Federal que reúne a las dos cámaras legislativas del país, recordó: «Son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia las responsables por el mantenimiento y el desarrollo sustentable de la humanidad», reseñó Sputnik.

Agregó que estos países, que son fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, «tienen que predicar con el ejemplo y evitar conflictos globales», y expresó que «deben renovar los enfoques para garantizar la estabilidad que tome en cuenta los nuevos aspectos de las relaciones internacionales modernas».

Putin se refirió igualmente al texto constitucional e indicó que su país no necesita una nueva Carta Magna, pues a su juicio «el potencial de la Constitución del año 1993 no se ha agotado».

Sin embargo, propuso someter a un debate público unas enmiendas a la Constitución, las cuales considera «justificadas e importantes para el desarrollo de Rusia como un Estado de derecho y de bienestar social en el que las libertades y los derechos de los ciudadanos, la dignidad humana y el bienestar representan el valor supremo».

Así, planteó implementar «unos requisitos todavía más estrictos deben aplicarse a las personas que se postulan a la Presidencia de la Federación de Rusia».

La persona que presente su candidatura para ser presidente debe «residir en el territorio de Rusia por no menos de 25 años», así como no debe tener «nacionalidad extranjera ni permiso de residencia en otro país, no sólo en el momento de participar en las elecciones sino nunca antes», propuso.

El discurso anual del mandatario ruso es un documento político y legal programático que desgrana las direcciones estratégicas del desarrollo de Rusia para un futuro cercano. Incluye tanto las disposiciones políticas, económicas, ideológicas, como las propuestas específicas en el campo del trabajo legislativo de ambas cámaras del Parlamento.

Se trata del 26º discurso presidencial anual en la historia reciente de Rusia y del 16º que pronuncia Vladímir Putin.

VTV