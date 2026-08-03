Ejecutivo Nacional garantiza atención integral y acompañamiento a familias afectadas por el doble terremoto

En el marco de los planes de contingencia y recuperación desplegados en las zonas impactadas por el reciente doblete sísmico, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó el compromiso del Ejecutivo Nacional de atender a cada una de las familias damnificadas y priorizar la restitución de la tranquilidad y el bienestar social en las comunidades afectadas.

Durante la entrega de viviendas en el urbanismo «La Avanzadora», ubicado en el Complejo Habitacional «Ciudad Tiuna», la Mandataria Nacional destacó la articulación de todos los niveles del Estado para brindar respuesta inmediata en infraestructura, salud, alimentación y cobijo a través de los campamentos transitorios habilitados.

«Nuestro mayor objetivo en este momento, como equipo de gobierno, es brindar felicidad a quienes fueron terriblemente afectados por el doble terremoto, que sepan que no están solos. Cada persona, cada niño, cada abuelo que está en un campamento transitorio, sepan que no están solos, sino que está la mano solidaria de un gobierno nacional, regional, local que trabaja unido y en coordinación», enfatizó Rodríguez.

Este despliegue contempla la acción conjunta entre ministerios, gobernaciones, alcaldías y organismos de seguridad ciudadana, orientada a mantener el suministro constante de insumos básicos, atención médica especializada y el desarrollo de actividades recreativas para el abordaje emocional de niños y adultos mayores.

Por otra parte, los equipos técnicos se mantienen evaluando los daños materiales que se generaron el pasado 24 de junio con el doble terremoto, para acelerar la ejecución de los proyectos de reconstrucción y reubicación segura.

Prensa Presidencial