Venezuela asume la Presidencia del Grulac en la ONU

La República Bolivariana de Venezuela tomó posesión de la presidencia del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) ante los Organismos Internacionales con sede en Viena. La nación ejercerá esta responsabilidad durante el segundo semestre de 2026, con la meta de fortalecer la concertación regional y asegurar una actuación articulada en defensa de los intereses comunes de la región.

Durante la ceremonia de traspaso, la embajadora Claudia Salerno Caldera, representante permanente de Venezuela, recibió la jefatura del bloque de manos del embajador Alejandro Garófali Acosta, representante permanente de la República Oriental del Uruguay. En el acto, las delegaciones presentes expresaron su reconocimiento a la gestión de la representación uruguaya durante el período anterior.

En su discurso de aceptación, la embajadora Salerno agradeció las muestras de solidaridad que la región ofreció tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. La diplomática calificó este gesto como una prueba de hermandad.

Asimismo, expuso la hoja de ruta que orientará su gestión durante este período; el plan enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento de la coordinación política, el impulso del diálogo constante entre los Estados miembros y la consolidación de posturas unificadas sobre los temas principales de la agenda multilateral.

Para lograr estos objetivos, la delegación anunció la realización de reuniones con otros grupos regionales, Estados e instancias multilaterales. Esta iniciativa busca el intercambio de información sobre asuntos de interés común, la promoción de proyectos conjuntos y una participación más sólida del Grulac en las instituciones internacionales con sede en Viena.

Asimismo, señaló que la presidencia venezolana promoverá la búsqueda de consensos en torno a las candidaturas presentadas por el Grupo, así como el diálogo constructivo y el entendimiento durante la negociación de las declaraciones e iniciativas impulsadas por el Grulac.

La gestión orientará sus acciones hacia la difusión de las fortalezas y capacidades de América Latina y el Caribe en sectores estratégicos. Entre estas áreas destacan los usos pacíficos de la energía nuclear, el desarrollo de la cooperación internacional, la lucha contra las drogas y el delito, el impulso a la industria inclusiva y sostenible, y la utilización pacífica del espacio ultraterrestre.

Con el ejercicio de esta jefatura, la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Diplomacia Bolivariana de Paz, reafirma su compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional, la cooperación entre los pueblos y la integración regional como pilares fundamentales para avanzar hacia un orden internacional más justo, equilibrado y multipolar.

VTV