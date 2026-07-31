Presidenta (E) Delcy Rodríguez visitó carpintería reactivada por el Poder Popular en Miranda (+Venezuela Renace)

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este viernes una carpintería reactivada por el Poder Popular en el estado Miranda, para servir al Plan Venezuela Renace.

«Estamos reivindicando el modelo económico que nosotros promovemos para nuestro país, la economía comunal. Esta es una empresa de producción social, modelo comunal, que se reactivó a través de una consulta popular», señaló la mandataria encargada.

Destacó que la empresa trabaja en conjunto con Maderas del Orinoco, para la fabricación de muebles con los que se están abasteciendo las Casas de los Abuelos, además de equipar los campamentos transitorios qué albergan a las familias afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

«Hemos hecho un pedido de lo que va a ser las nuevas viviendas que hay que equiparlas, tener puertas y que nosotros, en conjunto, podamos a través del modelo de la economía comunal seguir impulsando el desarrollo económico endógeno de nuestro país», resaltó.

Con el Mazo Dando