Llegan dos nuevos trenes de trituración para optimizar manejo de escombros en La Guaira

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, anunció la recepción de dos nuevos trenes de trituración y tres cribas, equipamiento que se sumará de inmediato a las labores operativas desarrolladas en el Centro de Disposición Transitorio en el estado La Guaira. Estos equipos permitirán incrementar la capacidad de procesamiento de escombros y concreto.

Estas nuevas unidades permitirán un incremento en la capacidad de procesamiento de 400 metros cúbicos por hora. Asimismo, la maquinaria logrará una reducción del volumen de los materiales de hasta un 80 %. Además, de los dos nuevos trenes se incorporan tres cribas destinadas a la disgregación y pulverización de residuos con el fin de reutilizarlos en futuros procesos de construcción.

Esta adquisición fortalece las labores en los centros de disposición transitoria y final para el manejo de los escombros generados tras los eventos sísmicos recientes. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades han procesado a la fecha más de 300.000 metros cúbicos de material. Las autoridades prevén que esta nueva capacidad acelere el saneamiento de los terrenos y reduzca los tiempos de acopio en los puntos críticos de la ciudad.

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