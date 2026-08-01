Operaciones de aviación de carga en Maiquetía serán reactivadas a partir del miércoles

A partir del 5 de agosto del año 2026, se reactivarán a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte las operaciones de aviación de carga, tanto para vuelos de llegada como de salida del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, mediante los esfuerzos impulsados por el Gobierno nacional para la reanudación progresiva de los servicios aeroportuarios ofrecidos por este terminal, en cumplimiento de los estándares de seguridad operacional de la aviación civil.

Esta decisión responde a un plan del Estado venezolano para la reanudación de los servicios aeroportuarios en la principal puerta de entrada del país, cuya ejecución del proceso contempla las normativas vigentes en la materia.

La reactivación del transporte de mercancías busca el fortalecimiento de la conectividad aérea de la nación venezolana, por medio de una estrategia que incluye la recuperación de las prestaciones destinadas a los usuarios y empresas que utilizan el sistema de transporte.

El anuncio formal de la medida ocurrió el 31 de julio de 2026 mediante un comunicado institucional del ente gubernamental. En tal sentido, las autoridades mantendrán la supervisión de los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales.

VTV.