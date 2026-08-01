Sector privado de infraestructura se suma al trabajo de la Comisión de Habitabilidad

El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, sostuvo un encuentro productivo con distintas cámaras del sector privado vinculadas a la infraestructura, así como diversos entes gubernamentales, para hacer una evaluación de las distintas acciones para fortalecer el marco de trabajo y cooperación conjunta tras el evento sísmico del pasado 24 de junio.

En ese sentido, el ingeniero Garcés indicó que estos planes se realizarán como parte de los lineamientos de transparencia, objetividad y profesionalismo en función de determinar las causas del doble sismo y avanzar a las próximas fases de trabajo.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones presentes a sumarse al Comité Técnico de Profesionales que desde la Comisión de Habitabilidad se encuentra en la construcción de las nuevas líneas de acción.

Por su parte, el presidente de Fedecamaras, Felipe Capozzolo, celebró el acercamiento: Hay un sector privado sentado en la mesa, disponible y comprometido con el tema puntual de la tragedia y lo que venga después.

En el encuentro participaron representantes la Cámara Venezolana de la Construcción, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, el Colegio de Arquitectos de Venezuela, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras) y el Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad en Venezuela (Fondonorma), quienes presentaron propuestas y proyectos para sumarse en la tarea de recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada.