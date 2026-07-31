AN aprobó por unanimidad en segunda discusión la Ley de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda

Este viernes 31 de julio, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó por unanimidad, en segunda discusión, el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, cuya normativa busca actualizar las reglas del mercado de alquileres en el país y brindar garantías, tanto al arrendatario como al arrendador.

Este instrumento legal compuesto por 27 artículos había sido presentado en primera discusión por el diputado Pedro Infante, quien señaló que con esta iniciativa se pretende dar formalidad a este mercado, así como también impulsar incentivos económicos y herramientas para la resolución de conflictos.

Cabe recordar que, esto forma parte también de las acciones en materia legal e institucional, promovidas para seguir avanzando en el proceso de aceleración de las soluciones habitacionales en atención a las familias afectadas por los sismos.

(Laiguana.tv)