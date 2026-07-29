Turkish Airlines prevé reanudar sus vuelos a Caracas a mediados de agosto

La Aerolínea Turkish Airlines informó que estiman reanudar los vuelos entre Caracas y Estambul a mediados del mes de agosto, esto luego de una suspensión temporal tras los sismos del pasado 24 de junio.

El embajador de Türkiye en Venezuela, Aydan Karamanoglu, precisó que la suspensión no altera los planes de expansión de la aerolínea en Venezuela, además de destacar que la compañía tiene previsto incrementar las frecuencias semanales a finales de este año o principios del año 2027.

“Hay buenas noticias de que se van a emprender las operaciones probablemente en la segunda mitad de agosto, y en cuanto se emprendan las operaciones, la Turkish va a volver. Esta ha sido una suspensión técnica forzada por el terremoto, pero los vuelos se mantienen», detalló el representante de Türkiye.