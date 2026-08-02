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Presidenta Rodríguez agradece participación del pueblo en la Gran Marcha para Jesús

2.Ago.2026 / 10:00 am / Haga un comentario

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, extendió su agradecimiento a todo el pueblo venezolano, así como a extranjeros que formaron parte de la Gran Marcha para Jesús realizada en todo el territorio nacional.

«Agradezco profundamente cada oración elevada por Venezuela y por nuestro pueblo durante la Marcha para Jesús, realizada en cada rincón del país. En estos tiempos de desafíos, la fe, la solidaridad y la esperanza nos mantienen unidos para acompañar a las familias afectadas por el doble terremoto y seguir avanzando con la certeza de que construiremos una nación de paz, bienestar y prosperidad», expresó la mandataria por medio de su canal oficial de Telegram.

Estas marchas tuvieron lugar en 300 puntos de todo el país, donde alrededor de seis millones de venezolanos y venezolanas se unieron en oración y esperanza por una nación en paz y en abrazo solidario hacia las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

VTV

 

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