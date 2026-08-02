Cantv garantiza conectividad satelital en campamentos transitorios de La Guaira

Se instalaron nuevas antenas satelitales en los campamentos transitorios de la Universidad Simón Bolívar (USB) ubicados en el Complejo Vacacional Los Caracas y en el Club VIP de Naiguatá, estado La Guaira, por parte del personal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), con el propósito de garantizar el servicio de internet a las familias alojadas en estos espacios.

Las soluciones tecnológicas desarrolladas por los técnicos fortalecieron las comunicaciones en los principales centros de atención temporal y en puntos estratégicos como el Campo de Golf de Caraballeda, la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (Fundalanavial), para facilitar la coordinación entre los organismos responsables de la asistencia y permitir a las familias comunicarse con sus allegados.

De igual forma, Cantv habilitó conectividad satelital en la OPPPE-22 —tanto en su ala norte como en su ala sur—, en el puesto de control de Corpoelec y en la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, para la mejora del trabajo articulado de las instituciones en la gestión de la emergencia.

Adicionalmente, la empresa de telecomunicaciones activó el servicio de internet satelital en el bowling de Los Corales y en la plaza Las Palmeras de Caraballeda en cobertura técnica en zonas neurálgicas para el desarrollo de las labores de atención.