Emprendedoras de Lara confeccionan ropa infantil para afectados por sismos

En respuesta a la contingencia nacional, costureras pertenecientes a la Escuela de Formación del Fondo Único para el Financiamiento Productivo del Estado Lara (Fonfip) elaboraron un lote de pijamas infantiles destinadas a las comunidades impactadas por el doble sismo en La Guaira y centros de salud en la capital.‎‎

La iniciativa, coordinada con el respaldo de la Gobernación de la entidad y el Comandante Luis Reyes Reyes, combinó el aporte de insumos por parte del Fonfip con la mano de obra voluntaria de las emprendedoras locales.

»En los momentos más complejos, Lara siempre responde con trabajo, solidaridad y profundo amor por nuestra patria. Cada pijama confeccionada por nuestras emprendedoras lleva el abrazo y la fortaleza de todo el pueblo guaro para nuestros niños y niñas. Reafirmamos que nuestro motor productivo está al servicio de la gente cuando más se necesita y siempre se ayuda con orgullo; además, esta es una primera etapa; ya estamos organizando la confección de más pijamas para los afectados por las fuertes lluvias en varios municipios del estado Lara», afirmó el gobernador.

La presidenta del Fonfip, Wendy Bravo, destacó que el objetivo es brindar apoyo directo a la infancia afectada, mientras que integrantes del taller resaltaron el compromiso social del sector textil larense en momentos cruciales para la nación.‎‎ Con esta acción, el aparato productivo de la región reafirma su capacidad de apoyo solidario ante las emergencias.